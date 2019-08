Mega Man Zero ZX Legacy Collection compare sul PlayStation Store di Hong Kong

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019) A quanto pare all'interno deldiè comparsoMan/ZX.La collezione, che deve ancora essere annunciata ufficialmente, è prevista per il 21 gennaio 2020. Come i titoli diMangià uscita,Man/ZXsarà probabilmente disponibile per Xbox One, Switch e PC.Questa collezione riunirà sei titoli classici in un solo gioco e comprenderà:Man1, 2, 3 e 4, così comeMan ZX e ZX Advent. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer presente all'interno della pagina di.Leggi altro...

Eurogamer_it : Attraverso il negozio PlayStation Store di Hong Kong è comparso #MegaManZeroZXLegacyCollection. - AkibaGamers : PlayStation Store di Hong Kong ci propone oggi una bella bomba: l'annuncio della #MegaManZero /ZX Legacy Collection. - cyberanimax : -