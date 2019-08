In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Agosto | NEMICI MIEI Il governo delle differenze e

Titoli e aperture : la seconda tornata di consultazioni presentata dai quotidiani in Edicola : L'avocato Giuseppe Conte torna sulla scena di Palazzo Chigi. E lì, ieri sera, partecipa alla trattativa con Di Maio, Zingaretti e Orlando. La discussione su programmi, nomi e ruoli di un possibile nuovo governo Conte bis o Bisconte, come è già stato ribattezzato da alcuni quotidiani, è durata quattro ore ed è apparsa molto in salita, piuttosto difficile. Per le richieste reciproche dei singoli attori in gioco e pretendenti al governo del Paese. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Agosto : Conte 2. La vendetta. Zinga cede a Di Maio sul premier - incontro fino alla notte per l’intesa sui ministri : La giornata Cade il tabù su Conte. Il governo è quasi Fatto Ha vinto l’inerzia della politica, hanno vinto le ragioni di tanti mondi e poteri diversi. Più forti dei dubbi di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, sposi obbligati con il mal di pancia celato dietro ai sorrisi da telecamere. Costretti a ignorare anni di insulti incrociati, sospetti che fanno rima con accuse, distanze che su […] di Luca De Carolis Rousseau ragionava di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Agosto : Cresce il pressing su Zinga per il premier (anche dal G-7 e da Landini) : La trattativa Zingaretti insiste, Di Maio alza il tiro. Oggi il giro di boa I due leader di mondi diversi in fondo l’accordo non lo vorrebbero, potendo si sarebbero presi il voto anticipato (Nicola Zingaretti) o magari addirittura la Lega (Luigi Di Maio). Forse però non possono più tornare indietro. “Il treno è andato troppo avanti per fermarsi, lentamente arriverà dove deve arrivare” riassume un veterano del Pd. In […] di Luca De ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto : Il ritorno di Conte. Salvini addio. Il premier chiude il forno leghista e resta in gioco : La trattativa Il dialogo va avanti. Su Conte l’assedio del Pd a Zingaretti “Il nodo è uno solo: il nome del premier”. Un dirigente del Pd zingarettiano a fine pomeriggio sintetizza così lo stato dell’arte. Confuso e complicato, perché Cinque Stelle e democratici cercano un’intesa, ma la via per Palazzo Chigi è stretta. Un ruolo per cui sono tre i nomi che circolano: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio […] di Luca De Carolis e Wanda ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto : Di Maio resiste alle sirene : “Conte premier o niente” : Contatto Incontro Di Maio-Zingaretti: “Conte premier”, “No lui no” I due leader si sono incontrati ieri sera. Sul nome il dem vuole “discontinuità”. Sul programma, invece, “ampia convergenza” di Ilaria Proietti Pari opportunismi di Marco Travaglio Tra i motivi che militano a favore di un governo M5S-Pd c’è lo spettacolo che va in scena alla Rai. Che resta lo specchio migliore della politica peggiore. I sismografi segnalano movimenti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il governo col M5S che ha appena rovesciato ed elogia di maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto : Falsa partenza. Zinga : “Conte no” Renzi : “Conte sì” : Giallo-rossi Zingaretti alza il tiro col M5S. Ma il Pd lo lascia subito solo I 5 punti – Il segretario prova a dettare le condizioni per l’accordo. La direzione approva all’unanimità, ma intorno sono già tutti pronti a firmare la tregua con Di Maio & C. di Wanda Marra 5 punti di sutura di Marco Travaglio Un lettore ci scrive: “Un governo M5S-Pd sarebbe la peggiore sciagura”. Vero, ma con una piccola aggiunta: “Dopo un governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Agosto : Oggi in Senato Conte lancerà il suo “j’accuse”a Salvini - ministro dei no e delle assenze : Il ritratto/1 L’avvocato e l’arringa per restare in campo (ma non a ogni costo) Giuseppe Conte – Da “burattino” a scudo per i 5 Stelle. L’obiettivo del bis al governo di Paola Zanca Dite qualcosa di Marco Travaglio Stasera, se Oggi cadrà il governo giallo-verde con le dimissioni di Conte, partirà la difficilissima trattativa M5S-Pd per tentarne un altro, l’unico possibile in questo Parlamento. Finora si son sentite molte formule, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Agosto : Resa dei conti – Salvini si incolla alla poltrona : Addio – La crisi Salvini è disposto a tutto per non cadere, ma è tardi Il leghista completa la retromarcia: “Ascolterò Conte. Resto al Viminale (sennò tutti in piazza)”. Riuniti da Grillo, i 5Stelle chiudono: “Sei inaffidabile, tanti saluti” di Tommaso Rodano L’Uomo Cadrega di Marco Travaglio Saviano gli profetizza un futuro in galera. E Salvini punta subito alla seminfermità mentale. Spiace dissentire dall’amico Roberto, ma il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Agosto : Il bacio della morte. Conte teme la fiducia (di Salvini) : Dopodomani I 5 Stelle hanno deciso: si va alla crisi in Senato Game over – Niente appigli alla Lega: il M5S presenterà una risoluzione che sosterrà la posizione di Conte su Ong e migranti: piacerà a sinistra e sarà invotabile per Salvini di Ilaria Proietti e Marco Palombi L’ultima follia di Marco Travaglio La crisi più pazza del mondo, aperta il 7 Agosto da un Salvini ubriaco di sondaggi, piazze, spiagge e mojito che chiedeva ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Agosto : IL MENDICANTE. Lega a pezzi : Salvini tenta la retromarcia : L’inversione Salvini s’è pentito e propone premier Di Maio. Che dice no Capitan mojito – D’incanto il Carroccio non è più tanto sicuro di volere la crisi: “Sfiducia a Conte? Non è detto” M5S gioca d’attesa: “Vediamo che succede in Parlamento…” di Tommaso Rodano Accattonaggio molesto di Marco Travaglio È falso che Salvini abbia offerto a Di Maio di fare il premier: gli ha proposto la presidenza della Repubblica. Di Maio, dall’altro ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Agosto : Incartato. Porte e porti in faccia da Mattarella e Conte : Salvataggi Migranti, Conte e la Trenta affondano le bugie di Salvini Due esecutivi – Il premier scrive una lettera per chiedere di far sbarcare i minori. Il suo vice apre una campagna al grido di “no ai porti aperti” di Salvatore Cannavò Tentar non nuoce di Marco Travaglio Mai come ora, per dirla con Altan, mi vengono in mente pensieri che non condivido. E non solo a me. Perciò, con i colleghi del Fatto, abbiamo deciso di ...