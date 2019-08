Il giardinaggio contro ansia e depressione | “Un’idea meravigliosamente efficace” Un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) “Le prescrivo anche tre mesi di” “?” “Sì. Non importa come, né dove. Può essere uno spazio enorme o un piccolo terrazzo di città, pieno di deliziose piante in vaso”. Una conversazione di un romanzo? Potrebbe essere. Ma ora potremmo sentirla davvero, una prescrizione del genere, fatta dal medico a chi soffre di. Conversazione silenziosa con il mondo che ci circonda, ilè un duro lavoro che ‘libera la testa’, oppure porta a galla pensieri semplici, “sporchi di terra”. Pensieri dal grande potere tranquillizzante. La natura è “riparativa” e fa bene alla salute. Non lo dicono solo i saggi o i romanzi che, nel tempo, hanno esaltato questa pratica. Lo dice l’ennesima sperimentazione sul tema, partita in Gran Bretagna dal Cornbrook Medical Practice, un ...

