Caccia a un rapinatore seriale a Roma | 6 colpi in mezz' ora

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) Sei rapine tra le 12.30 e le 13 di ieri tra le zone Ostiense e Testaccio, nella Capitale. La descrizione fornita è sempre la stessa: un italiano a volto coperto che, dopo aver accostato lo scooter, entra nei negozi armato di pistola. Rapinati nell'ordine il supermercato Carrefour in via Giacomo Bove, il supermercato Todis e la farmacia di via Ostiense. Poi ancora una farmacia in via Giovanni Branca, una tabaccheria in via Cecchi e un supermercato Simply in piazza Santa Maria Liberatrice. Rubati in totale oltre 3 mila euro tra soldi e gratta e vinci. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo, i colleghi della Squadra Mobile e i carabinieri. E'al

