Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019)ma fino dieci: potrebbero essere tanti inella sola Via, la galassia che ci ospita. Pubblicata sull’Astronomical Journal, la stima del numero dei pianeti con un clima abbastanza temperato da avere acqua allo stato liquido in superficie si deve all’UniversitàPennsylvania, che ha utilizzato i dati delspaziale KeplerNasa. In pratica, secondo i calcoli una stella simile al Sole ogni quattro potrebbe accogliere un pianeta con caratteristiche simili a quelle del nostro pianeta. La stima è considerata dagli esperti un passo importante per andare in cerca di possibili forme di vita aliena, per esempio indirizzando la ricerca del futurotore di mondi Wfirst (Wide-Field Infrared Survey Telescope) dell’agenzia spaziale Usa, il cui lancio è in programma entro i prossimi dieci anni. “Avremo un ritorno ...

MatteoMarchini5 : Via Lattea, almeno cinque miliardi di sosia della Terra. Un nuovo telescopio a caccia di vita aliena - Cascavel47 : Via Lattea, almeno cinque miliardi di sosia della Terra. Un nuovo telescopio a caccia di vita aliena… - TutteLeNotizie : Via Lattea, almeno cinque miliardi di sosia della Terra. Un nuovo telescopio a caccia di… -