Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dall’annuncio della leucemia | i commoventi post

(Di lunedì 26 agosto 2019) Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: isocialmoglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia Sinisaha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40di cure dall’annuncio shockche lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dallanel match contro il Verona. Sui social in tantissimi hanno applaudito ed elogiatoper il suo grande gesto che conferma il suo carattere da lottatore. Non potevano mancare le dediche delle sue donne: sui social anche la moglie e le figlie hanno voluto spendere parole d’amore per il loro Sinisa. “ I guerrieri si riconoscono da lontano My Love “, ha scritto la moglie Arianna. “MA COME SE FA LA GRANDE BELLEZZA“, ha aggiunto Viktorija. “Dirti che ti ...

