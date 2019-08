LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 | US Open 2019 in DIRETTA | lo svizzero conquista il primo set!

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla break per loche approfitta della foga di. 30-30 Ancora troppo frettoloso in questo avvio di partita il giovane azzurro. 30-15 Ottima prima al corpo di. 15-15 Cross di rovescio eccezionale di. INIZIO SECONDO SET 01.59 Nonostante non sia nella miglior forma, Stanporta a casa ilset dopo aver dovuto annullare ben 4 palle break ad uncaparbio e coraggioso ma un po’ sprecone, come l’inesperienza mostra. Il match, però, può rivelare ulteriori sorprese. FINESET 3-6, pur non in maniera brillante, chiude ilset a suo favore. 40-30 Slice esterno e chiusura con il diritto: set point. 15-30 Osa troppo in questo caso l’altoatesino con il diritto in spinta. 0-30 Buona risposta di diritto dell’italiano. 3-5tiene il servizio e ...

