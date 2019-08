La CIA Due Mari scrive ad Emiliano e a Rossi sul futuro dell’ospedale di Castellaneta

Incidenti : scontro fra tir e furgone su A4 a BresCIA - due feriti : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - Due uomini sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, nello scontro fra un mezzo pesante e un furgone sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Uno dei feriti è stato portato in codice rosso in ospedale a Brescia e l'altro in codice giallo alla Poliambulanza. Il tratto tra

Cremona : bruCIAno tre auto per vendetta - due denunCIAti : Milano, 26 ago. (AdnKronos) - Hanno incendiato tre auto per vendetta, ma sono stati individuati e denunciati. E' successo in provincia di Cremona e di Brescia a opera di un 34enne residente nel Bresciano, disoccupato, e di un 36enne residente a Lodi, anch'egli disoccupato. La notte del 27 giugno i d

Lecce - incappucCIAti tentano di rapire bimbo. Si cercano due uomini : Federico Garau Il bambino è stato avvicinato mentre giocava sulla sua bici. Dopo averlo convinto a seguirli con la promessa di un regalo, i malviventi hanno tentato di allontanarsi, fermati dal pronto intervento dei genitori del piccolo Grave episodio avvenuto a Frigole (Lecce), dove due uomini incappucciati hanno tentato di rapire un bimbo di 7 anni e non sono riusciti nel loro intento solo grazie al pronto intervento dei genitori ...

Napoli - tornano gli spacCIAtori al Vasto a due passi dalla chiesa di Salvini : Ferrovia, esterno giorno, scena prima: una comitiva di turisti australiani scende dal Frecciarossa e piega subito a destra, imboccando il corso Novara. Lungo il marciapiedi il gruppo inizia a fare lo...

Due ragazze si baCIAno in un bar e vengono allontanate - il Gay Center : "Il sindaco ritiri la licenza" : “Una coppia di ragazze di 19 e 24 anni è stata allontanata dal bar grotta azzurra di Carpineto Romano per essersi scambiata un bacio a stampo. L’episodio è inaccettabile, come lo sono le scuse banali e tardive del gestore giunte tramite social network della pagina del bar ‘Grotta Azzurra’. Per questo chiediamo al sindaco Stefano Cacciotti di verificare ed eventualmente ritirare la licenza al bar, dando un ...

La Corea del Nord lanCIA Due nuovi missili : La Corea del Nord sabato ha sparato due missili dalla sua costa orientale, secondo quanto riferito dall’esercito sudCoreano a Seul, mentre la guardia costiera giapponese ha dichiarato di aver rilevato il lancio di quelli che sono considerati missili balistici NordCoreani. Pyongyang ha aumentato i test missilistici dal 25 luglio, per protesta contro le manovre militari congiunte organizzate dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Questi ...

Seul : Pyongyang ha lanCIAto due missili : 7.00 La Corea del Nord ha lanciato due "missili non identificati" verso l'oceano al largo della sua costa orientale. Lo ha reso noto Seul. "I nostri militari stanno seguendo i movimenti del Nord nel caso di ulteriori lanci con salda prontezza",hanno reso noto gli Stati maggiori riuniti della Corea del Sud. L'ultimo test missilistico della Corea del Nord - il settimo nell'arco di un mese- è "una palese violazione delle risoluzioni del Consiglio ...

Governo - facCIA a facCIA a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Caldo anomalo in Alaska : crolla parte di un ghiacCIAio - travolti (ma salvi) due canoisti : L'anomala estate dell'Alaska prosegue purtroppo senza intoppi: le temperature sono decisamente superiori alle medie del periodo dall'inizio dell'estate ad eccezione di qualche breve fase più fredda...

Ventura lanCIA bordate : “ho fatto due grandi errori nella mia vita - la Samp e la Nazionale…” : “Ho fatto due grandi errori nella mia vita: la Samp, perché nessuno è profeta in patria e non avrei dovuto lasciare Cagliari e la A. L’altro è stato quello della Nazionale”. Sono le dichiarazioni dell’ex ct azzurro Giampiero Ventura, oggi alla guida della Salernitana, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Sulla Nazionale: “Era gratificante dopo 34 anni di carriera. Ma adesso dico no, ...

Accanto a Can Yaman c’è la collega Demet Özdemir - mai uffiCIAlizzato il flirt tra i due : L’ultima fidanzata nota dell’attore Can Yaman sarebbe la collega Demet Özdemir, attrice turca protagonista con Yaman di un’altra serie tv, “Erkenci Kus”. I due, fotografati molto vicini in più di un’occasione, hanno lavorato insieme negli ultimi due anni. Il flirt non è mai stato ufficializzato.Continua a leggere

Claudio Borghi sganCIA la bomba : "Italia fuori dall'euro - sarebbe un bene. Possiamo farlo in due modi" : "L'euro è la valuta sbagliata per l'Italia, uscire dalla moneta unica farebbe bene al nostro Paese". L'alleanza con il M5s è finita ieri e Claudio Borghi ricomincia a bombardare. L'economista e deputato della Lega, presidente della Commissione Bilancio della Camera, in un'intervista al magazine tede

Grande successo per Masserie sotto le stelle insieme con la pizzica organizzata da CIA Due Mari : Taranto. Si è conclusa l’ottava edizione della manifestazione organizzata dalla CIA Due Mari, “Masserie sotto le stelle insieme con la pizzica”,

Rifiuti speCIAli abbandonati nel cuore di Napoli - sorpresi e denunCIAti due operai : In seguito alle segnalazioni del personale della polizia municipale di Napoli è stato impedito l'abbandono di Rifiuti speciali in via della Veterinaria nel quartiere Stella, a Napoli. Gli...