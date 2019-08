11 manager che non hanno preso il treno dell’innovazione

La storia di Mari - da manager a colf. Una dei tanti invisibili che sono tra noi - ma non con noi : Si aggirano come ombre, quasi per paura di disturbare, e si fanno invisibili tra le nostre case. Sulle nostre strade, tra le pieghe delle nostre vite indaffarate, nelle quali la loro non occupa che qualche pensiero superficiale e passeggero. Lavano i nostri vecchi, puliscono le nostre case, accudiscono i nostri figli, ci consegnano il cibo che non vogliamo cucinare, si accucciano sui nostri campi e vigneti, guidano i camion con i nostri prodotti ...

Genova - alla commemorazione delle vittime del Morandi anche i manager di Atlantia e Autostrade : Gabriele Laganà Le delegazioni hanno lasciato la cerimonia in corso a Genova dopo forti contestazioni. Il messaggio di vicinanza ai familiari delle vittime del Presidente Mattarella Tra le persone che questa mattina hanno preso parte alla commemorazione ufficiale delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova vi è anche l'amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci. Quella del manager, però, è una presenza ...

Croazia - morto il manager Eugenio Vinci : probabile intossicazione da gas di scarico della barca. Ricoverati anche i due figli : Eugenio Vinci, noto manager siciliano di Sant’Agata di Militello, è morto martedì mattina in barca in Croazia. Ricoverati all’ospedale di Spalato anche gli altri cinque italiani che erano a bordo con lui, tra cui i due figli di 8 e 14 anni e Bruno Mancuso, sindaco del comune di Sant’Agata di Militello, amico del manager. In mattinata era circolata la notizia che siano stati vittime di un avvelenamento da cibo ma stando alle ultime ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Chelsea - Jorginho dimentica Sarri e loda Lampard : che stoccata nei confronti dell’ex manager dei blues : Il centrocampista del Chelsea ha parlato dell’addio di Sarri e dell’arrivo di Lampard, senza lesinare una frecciatina all’ex manager Dal Napoli al Chelsea, condividendo insieme la stessa idea di calcio. Uno in panchina e l’altro in campo, seguendo le istruzioni di quel manager che ha deciso adesso di tornare in Italia sulla panchina della Juventus. AFP/LaPresse Jorginho ha accettato la scelta di Maurizio Sarri, ...

Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti - nuova gaffe del social media manager in comune : Nek a Battiti Live sulla pagina di Roberto Giachetti ed è subito gaffe. Sarà stato il gran caldo a giocare un brutto tiro al social media manager di Filippo Neviani, che evidentemente risponde allo stesso nome dell'esponente PD, tanto da far finire il cantautore di Sassuolo sulla profilo sbagliato. Il post è stato immediatamente eliminato ma non è sfuggito al popolo del web che l'ha immediatamente ripreso, attribuendo l'errore al social ...

Tronchetti addio - Afef si risposa con il manager Dal Bono - : Novella Toloni Mentre l'ad di Pirelli si è fatto pizzicare in Sardegna con una giovane modella russa, l'ex moglie Afef ha detto "sì" al nuovo compagno e si prepara a salire all'altare per la quarta volta A otto mesi di distanza dal divorzio ufficiale dal suo ex Marco Tronchetti Provera, Afef Jnifen annuncia le sue nuove nozze sulle pagine della rivista "Chi". L'ex top model di origini tunisine pronuncerà per la quarta volta il ...

Quando Borrelli spiegava perché tenere in carcere politici e manager : Il 15 luglio 1993 il procuratore della Repubblica di Milano Francesco Saverio Borrelli risponde alla lettera ricevuta 10 giorni prima da Giovanni Maria Flick. Lo scambio epistolare sarà poi...

Pamela Prati - l'ex manager Eliana Michelazzo sul lastrico : come si è ridotta e perché : Tutti ricordano Eliana Michelazzo, una delle agenti al centro del caso Pamela Prati-Mark Caltagirone. Bene, ora è tornata a parlare di quell'intrigo. Lo ha fatto in un'intervista a fanpage.it dove prova a chiarire alcuni punti oscuri di questo scandalo. Ma non solo. La Michelazzo dice chiaro e tondo

Il manager Candoni : «C’era anche Salvini tra gli invitati all’hotel Metropol. Gli dissi di non andare» : Fabrizio Candoni è tra i fondatori di Confindustria Russia, di cui è stato vicepresidente: «Conosco bene sia Savoini sia D’Amico, anche se abbiamo idee politiche diverse. Gli audio di quella sera? Non credo siano finiti»

Il manager Candoni : "Perché sconsigliai a Salvini di andare al Metropol" : La prima regola che si impara a Mosca è che “non si partecipa alle cene con persone che non si conoscono e che non si mescolano mai business e politica”. Per questo “a Salvini, che era stato invitato anche lui, ho sconsigliato di andare”. Parla al Corriere della Sera Fabrizio Candoni, fondatore di Confindustria Russia e profondo conoscitore dell’ambiente russo, anche lui invitato all’hotel ...