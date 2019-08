Mercato Juventus | maxi scambio | la Roma offre 3 giocatori ai bianconeri

Juventus - l’agente di Dybala svela alcune verità di Mercato : “La trattativa con lo United è saltata perché…” : Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Paulo Dybala è ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, ai ...

CalcioMercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

CalcioMercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Mercato Juventus - il regista in bilico : una clausola cambia il suo futuro : Mercato Juventus – La Juventus lavora alle cessioni. Fabio Paratici deve sfoltire l’organico per evitare esclusioni eccellenti dalla lista Champions e anche per fare spazio a potenziali nuovi acquisti. Tra i cedibili negli ultimi giorni è stato inserito anche il nome di Rodrigo Bentancur per il quale si è parlato di un interesse del Barcellona che penserebbe anche ad Emre […] More

Mercato Juventus - il Bayern torna fortemente sull’attaccante bianconero : Mercato Juventus – Secondo quanto riportato da CalcioMercato.it, la pista Bayern Monaco resta calda per Mario Mandzukic. Come per Perisic, Niko Kovac sta spingendo con la sua società per l’acquisto dell’attaccante suo connazionale in uscita dalla Juventus. Il 33enne, in scadenza nel giugno 2021 coi bianconeri e al Bayern già dal 2012 al 2014 con tanto di conquista del Triplete, verrebbe preso come alternativa […] More

Mercato Juventus : Rugani - entra un altro nome nella trattativa : Mercato Juventus: entra un nuovo nome nella trattativa per portare il difensore centrale azzurro Daniele Rugani alla Roma. Allo stato attuale lo scambio non è ancora definitivamente saltato ma è in stand-by: sia la fredda accoglienza della piazza all’annuncio delle trattative per il difensore che le cifre e le contropartite richieste non convincono pienamente Petrachi, […] More

CalcioMercato Juventus : tesoretto da 100 milioni. Pronto il grande colpo : Calciomercato Juventus:Fabio Paratici è ormai al lavoro da settimane per smaltire la rosa a disposizione di Sarri: l’impasse ha bloccato anche le operazioni in entrata, impedendo ai bianconeri di piazzare il grande colpo che manca per il reparto offensivo. Per Paulo Dybala la soluzione più probabile è al momento la conferma. Resta solo l’opzione Paris […] More

Juventus - Nedved : 'Il Mercato non è ancora finito' : Sono giorni molto intensi per la Juventus che si divide tra campo e mercato. La squadra sta preparando la trasferta di Parma di domani, mentre Fabio Paratici sta cercando di cogliere eventuali occasioni che si presenteranno nella campagna trasferimenti. Al momento, però, il mercato della Juve sembra un po' bloccato e i giocatori che sembrano essere in partenza non sono al centro di trattative che potrebbero chiudersi a breve. Infatti, per i vari ...

CalcioMercato Juventus - L'Equipe ipotizza un possibile rilancio nell'offerta per Neymar : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il nome più caldo è quello di Neymar, il quale ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il club francese ha rifiutato tutte le offerte che gli sono state recapitate dal Barcellona e dal Real Madrid, dunque la Juventus potrebbe rientrare in gioco e assicurarsi le prestazioni del fortissimo campione brasiliano. Stando a quanto riporta il ...

CalcioMercato Juventus - Paratici ha scelto il grande colpo last minut : Calciomercato Juventus- Capitolo cessioni ancora da analizzare con grande calma e Paratici pronto a far cassa per tentare di regalare l’ultimo grande acquisto a Maurizio Sarri. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad affondare il tiro su Mauro Icardi. Tutto per tutto sull’attaccante dell’Inter. Paratici non ha dubbi e […] More

CalcioMercato Juventus News/ Mandzukic-Miranda e non solo col Barça - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.

Pedullà : “Sarri dimezzato alla Juventus - non può allenare e non ha certezze dal Mercato” : L’handicap c’è “Il Sarri dimezzato” scrive sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà giornalista molto vicino all’allenatore della Juventus. Comincia così Pedullà: “L’handicap c’è, poi magari verrà spazzato via dalla forza di un organico che anche oggi resta il più c competitivo in Serie A. Ma l’handicap è dettato da due particolari importanti: il fatto che Maurizio Sarri non abbia avuto i giorni necessari per lavorare ...

CalcioMercato Juventus - Neymar : bianconeri ancora in corsa per il Mundo Deportivo : Non si spegne il sogno Neymar per il Calciomercato della Juventus. Il brasiliano ha rotto da tempo con il Paris Saint Germain e sta cercando in tutti i modi di cambiare aria. Barcellona e Real Madrid sono le grandi favorite nella corsa alla stella carioca, ma secondo i rumors in arrivo dalla Spagna c'è la possibilità che la Juve non sia per niente tagliata fuori. Calciomercato Juventus: il sogno Neymar continua Ad alimentare i sogni di ...

CalcioMercato Juventus : arriva la cessione importante - nome a sorpresa : Calciomercato Juventus – arrivano novità importanti da parte del Corriere della Sera. La società bianconera, è a lavoro per sfoltire la rosa a disposizione del tecnico toscano Maurizio Sarri; è necessario fare cassa, così la dirigenza è a lavoro ed attende con ansia l’offerta giusta. Il PSG fa sul serio e pensa non soltanto a […] More