“Ma non ti vergogni?” Belen Rodriguez | che flop! È bufera dopo l’ultima apparizione in tv

Montella a Sky : “Mandatemi via - non accetto certi ragionamenti. Non voglio più sentire che Chiesa è un simulatore” : Al termine del match Fiorentina-Napoli l’allentore Vincenzo Montella è stato interistato da Sky. Il tecnico napoletano è apparso visibilmente nervoso per alcune decisioni arbitrali. Vincenzo Montella a Sky ha dichiarato di aver accettato anche errori peggiori in carriera, ma senza VAR. “Di questa partita mi tengo la prestazione, l’orgoglio ed il coraggio dei giovani, l’entusiasmo del pubblico e la carica che ci da ...

“Mara Venier - perdonami!”. Dopo il gelo - l’appello : “Non può finire tutto così” : “Mara, perdonami!”. Esordisce così, in una lunga lettera pubblicata sul settimanale Nuovo uno storico amico della Venier. Con la “zia” non ha più rapporti da qualche tempo e ora, dalle pagine della rivista, prova a ricucirlo lanciando un appello in piena regola. Lui è Giucas Casella. L’illusionista negli ultimi anni è stato spesso ospite di Domenica Live, il salotto tv di Barbara D’Urso. E proprio questa scelta, secondo Giucas, l’avrebbe ...

MotoGp – Meregalli lancia la carica : “Maverick e Vale non vedono l’ora di correre a Silverstone” : La Yamaha pronta per il weekend di gara della Gran Bretagna: le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Silverstone Domenica i campioni della MotoGp si sfideranno sul circuito di Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2019. La Yamaha arriva in terra inglese con sensazioni positive, poichè il circuito britannico si adatta bene alla M1: “abbiamo avuto un inizio frenetico nella seconda metà della stagione, ma ...

Milan - Boban allo scoperto - “Mazzata” ai tifosi : “Modric? Non arriverà” : MODRIC Milan- Il matrimonio non si farà. Boban spegne l’entusiasmo dei tifosi del Milan e annuncia ufficialmente il “no” secco al possibile affare Modric. Il dirigente rossonero, intervistato dalla “Gazzetta dello Sport”, ha così ammesso: “Maldini lo aveva già dichiarato venti giorni fa ma visto che si continua a parlarne e a scriverne, vorrei ripetere […] L'articolo Milan, Boban allo scoperto, ...

Forza Italia - Toti si porta via anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Berlusconi : “Ma non è ancora una scissione” : Massimo Vittorio Berruti, Gaetano Quagliariello e Luigi Vitali. Ma anche Paolo Romani. L’ex fedelissimo di Silvio Berlusconi, per una vita al fianco dell’ex Cavaliere dai tempi di Lombardia Tv fino al ruolo di ministro dello Sviluppo Economico, passa con gli “scissionisti” di Giovanni Toti. Con un ruolo da protagonista, visto che sarà fra i fondatori di “Cambiamo”, andando personalmente all’appuntamento ...

Formula 1 – Hamilton lancia la sfida : “Ma quale ritiro - ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio” : Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota britannico si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni, il pilota britannico si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli ...

Salvini alle parti sociali : “Manovra non può essere il gioco delle tre carte - consumi fermi” : All'incontro al Viminale alle parti sociali il sottosegretario Massimo Garavaglia ha annunciato ancora una volta il superamento del bonus di Renzi di 80 euro. Per il vicepremier Matteo Salvini "La situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente", servono "investimenti".Continua a leggere

“Ma cosa sei?”. Emma Marrone non la smette : il vestito di seta è troppo ‘hot’ : Siamo onesti, ormai quando ci viene in mente o leggiamo da qualche parte il nome di Emma Marrone, non lo colleghiamo più semplicemente alla musica. O per lo meno non lo facciamo esclusivamente con quello. Perché l’estate 2019 ci ha insegnato che la bella cantante è soprattutto una sex symbol del nostro tempo: un fisico da paura, curve da capogiro, décolleté esplosivo, sguardo accattivante. Insomma tutto è veramente perfetto. Il talento nato da ...

Foggia Calcio - “Mancini nuovo allenatore”. Ma i tifosi insorgono : “Fu condannato per stupro - non lo vogliamo. Scegliete un altro tecnico” : È bastata un’indiscrezione, l’annuncio che è tra i “papabili” per far schierare i tifosi. “No a un allenatore condannato per violenza sessuale”. Uno, due, cento e passa commenti: tutti contro Amantino Mancini, l’ex calciatore di Roma, Venezia, Inter e Milan. Il Foggia Calcio, pronto a ripartire dalla Serie D dopo l’addio ai cadetti, sarebbe sul punto di ingaggiarlo come nuovo allenatore, ma i ...

Un tifoso : “Marotta lavora per la Juve”. Spunta il like che non ti aspetti : Il tifoso Giuseppe Francavilla ha taggato il protagonista del like nel suo post contro il dirigente nerazzurro. L’ “invito” è stato accolto in breve tempo Marotta Juve – Sui social basta un click per rendere noto a tutti il proprio pensiero. Il post “Dispiace dopo solo un anno. Nessuno si ricorda che siamo in Champions grazie a te. Marotta lavora per la Juve. È per questo che ha deciso di mandar via un ...

L’Equipe : “Marsiglia volenteroso - ma non ha mai messo in difficoltà il solido Napoli” : L’edizione on line de L’Equipe non enfatizza la prestazione del Marsiglia nell’amichevole perduta 0-1 contro il Napoli di Ancelotti. “Il Napoli vince di misura ma non è mai stato messo realmente in difficoltà da un Marsiglia tanto volenteroso quanto incapace di creare reali occasioni da gol”. L’Equipe sottolinea la presenza di numerosi tifosi al Velodrome. In tribuna c’era il nuovo acquisto Benedetto. La squadra, ...

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “Ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

Alex Rins MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Marquez ama giocare con i rivali e non ha rispetto” : Ha concluso in sesta posizione Alex Rins le qualifiche del GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Brno, l’alfiere della Suzuki si è dovuto accontentare della seconda fila, in una sessione in cui le condizioni della pista non erano di sicuro facili. Time-attack nel quale Marc Marquez è stato il protagonista assoluto, rifilando circa 2″5 al diretto rivale per la p.1 Jack Miller con gomme ...

“Maurizio non è stato mica il primo…”. Maria De Filippi si racconta sotto le lenzuola : Possiamo dire che su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbiamo già scritto e detto tutto. O no? La conduttrice pavese è molto amata e seguita da un numero impressionate di telespettatori. Se tuttavia qualcuno si è mai chiesto chi era prima di sposarsi col giornalista, ecco che oggi arrivano delle interessanti dichiarazioni inedite in merito alle sue precedenti relazioni. Chi sono dunque stati gli ex fidanzati di Maria De Filippi? Nata a ...