Icardi Juventus | Paratici chiaro | l’argentino può arrivare a Torino

Juventus - possibili diverse cessioni per acquistare Icardi - su tutti Emre Can e Bentancur : La Juventus, dopo la difficile vittoria nella prima giornata di Serie A contro il Parma, si gode il meritato riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del big match della seconda giornata contro il Napoli all'Allianz Stadium, previsto per il 31 agosto alle ore 20:45. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'obiettivo di piazzare alcuni esuberi, cessioni che dovrebbero finanziare un ulteriore acquisto nel settore ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Juventus – Dalla panchina di Dybala a Icardi - Paratici ammette : “contenti degli attaccanti che abbiamo” : Paratici, la panchina di Dybala nella sfida tra Juventus e Parma e il ‘caso Icardi’: il commento del ds bianconero a pochi minuti dal fischio d’inizio della prima di campionato E’ iniziata da più di 20 minuti la prima partita del campionato 2019-20 di Serie A: ad aprire le danze è la squadra campione d’Italia in carica, la Juventus, nella casa del Parma. A pochi minuti dal fischio d’inizio, come di ...

Parma-Juventus : Paratici su Dybala - Icardi e la cessione di Cancelo : In campo la Serie A con la partita d’esordio che mette di fronte Parma e Juventus, partita importante per i bianconeri che devono confermarsi dopo la scorsa stagione nonostante le tante novità in estate. Prima del match intervista ai microfoni di Sky Sport con il dirigente bianconeri Paratici: “Dybala in panchina non è legato al mercato, è un grande numero 10 della Juve, i calciatori che sono arrivati spesso hanno avuto tempo ...

Juventus - Biscardi : 'Icardi ha dato la parola ai bianconeri' : Il calciomercato si sta avviando alla sua conclusione e la Juventus nei prossimi giorni cercherà un po' di sfoltire la sua rosa. I bianconeri vorrebbero cercare di cedere Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic per evitare di dover fare dei tagli nella lista Champions. Al momento però non ci sono novità importanti intorno a questi tre giocatori. Del mercato della Juve ne ha parlato a Radio Sportiva, Maurizio Biscardi. Il giornalista si ...

Icardi Juventus - la svolta : svelata la chiave per arrivare all’argentino : Icardi Juventus – Si entra negli ultimi dieci giorni di mercato e rimane aperto il caso Icardi. L’Inter appare decisa a non reintegrarlo, nonostante la volontà del giocatore sia quella di rimanere in nerazzurro. Per l’argentino sarebbe importante restare a Milano, per motivi prettamente familiari (in particolare gli interessi lavorativi e professionali di Wanda Nara), […] More

Juventus - Icardi avrebbe definitivamente rifiutato l'offerta del Napoli da 7 - 5 milioni : A tenere banco in questo weekend è sicuramente l'inizio della Serie A, con la Juventus che aprirà ufficialmente la stagione 2019-2020 affrontando sabato 24 agosto alle ore 18:00 il Parma al 'Tardini'. La sera invece giocherà il Napoli che andrà a Firenze, in attesa della seconda giornata, quando i bianconeri affronteranno in casa propria la squadra allenata da Carlo Ancelotti. Proseguono anche le trattative di mercato e la notizia principale di ...

Icardi-Juventus - l’Inter fissa il prezzo : bianconeri spiazzati : ICARDI – JUVENTUS: L’Inter fissa il prezzo per Mauro Icardi. La strategia del club nerazzurro è chiarissima: l’obiettivo è evitare che il bomber argentino finisca alla Juventus, ma nel caso in cui questa fosse l’unica opzione possibile ricavare il massimo, chiedendo ai bianconeri una cifra maggiore. A riferirlo Sky, secondo cui- per la Juve -Icardi […] More

Parma-Juventus - Nedved : “Cessioni? Sì - ecco cosa faremo. E su Icardi…” : PARMA JUVENTUS Nedved- Come annunciato nella giornata di ieri, Maurizio Sarri dovrà stare a riposo per un paio di settimane, quindi non si siederà in panchina per i match contro Parma e Napoli. Il neo tecnico bianconero non sarà presente neanche in conferenza stampa, al suo posto Nedved e non il secondo allenatore Martusciello. Prima […] More

Icardi Juventus - ci siamo : Paratici affonda il tiro - cambio di strategia! : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non avrebbe abbandonato il sogno Icardi. Di fatto, secondo quanto riportato dalla rosea, il centravanti argentino sarebbe un chiaro obiettivo di Paratici. La Juventus, però, dovrà prima dedicarsi alle cessioni. Fatta per l’addio di Rugani, il quale vestirà la maglia della Roma […] More

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

Icardi Juventus - altra svolta : Paratici incontra Giuffrida - c’è il nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, Fabio Paratici ha incontrato Giuffrida, agente incaricato dall’Inter per valutare le squadre interessate ad Icardi. La Juventus, chiaramente, è sempre presente, e il direttore sportivo bianconero ha ribadito la voglia dei bianconeri di mettere le mani sull’ex Sampdoria. Il diretto interessato, dal canto suo, non […] More

Juventus - colpo grosso in arrivo : Neymar - Suarez o Icardi? Paratici a lavoro : Juventus – Dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due ‘Grandi’ di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d’Italia per portare a Torino il campione verdeoro. Juventus, Suarez o Icardi? Traccia di mercato questa smentita però ...