E' sbagliato il veto su Conte

(Di domenica 25 agosto 2019) Dopo anni di scontri e incomprensioni è ovvio, che tra Pd e M5s il percorso “sia accidentato”. Ma rinunciare, “sarebbe irresponsabilità allo stato puro”. Lo dice Pier Ferdinando Casini in un’intervista al Messaggero, nella quale giudica “sacrosanta” la richiesta di Zingaretti a Di Maio di chiudere il forno “se è ancora aperto” con La Lega, mentre non comprende ildel segretario del Pd sul nome di.“Il più interessato ad agitare l’ ipotesi del doppio forno è proprio Salvini - spiega -. Ma credo che Salvini lanci fake news, faccia fuffa”. L’ex presidente della Camera, non crede che i grillini siano “così fessi da non capire che il giorno in cui saltasse la trattativa con il Pd, nel giro delle 72 ore successive Salvini li saluterebbe e li porterebbe dritti ...

