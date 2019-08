Ci credo che ti ha mollata Ma Giulia Salemi non ci sta e risponde agli hater

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Serena Granato L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha sbugiardato unche in passato si palesava sostenitore della sua love-story con Francesco Monte Dopo aver ufficializzato la rottura con il suo ex coinquilino al Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte,è tornata al centro del gossip. L'ex gieffina ha voluto condividere con i suoi follower alcune critiche, giunte in rete per lei da parte di chi fino a poco tempo fa la sosteneva a gran voce sui social. Il fenomeno dei leoni da tastiera non accenna ad arrestarsi, ma per la prima volta laha deciso dire prontamente ai suoi, sbugiardando in particolare un utente che l'ha supportata fino a quando non ha rotto con Francesco Monte. "Ho i neuroni bruciati dopo questo video. - queste ultime sono le parole critiche dell', cheha deciso di condividere con i follower ...

borghi_claudio : @ladydd69 Credo sia un'astuta tattica per aumentare l'autostima di quelli del M5S che andranno a fare le trattative… - romeoagresti : #Nedved: '#Dybala non può essere un problema, è un grandissimo giocatore. Sarri lo sta utilizzando da falso nueve e… - borghi_claudio : @nexoslaika @pbecchi Non mi pare che @pbecchi parli di Conte... credo se ne sia accorto da tempo di chi si tratta.… -