Negli Usa è morta la prima persona per una malattia legata alla sigaretta elettronica

Malattia polmonare causata dalla sigaretta elettronica : primo morto Negli Stati Uniti : Un paziente, di cui non è stata resa nota l'identità, è morto nello stato Usa dell'Illinois per problemi respiratori provocati dall'uso della sigaretta elettronica: è il primo caso nel Paese. Secondo le autorità a stelle e strisce, tuttavia, altre 200 persone si sarebbero ammalate per via dell'utilizzo di e-cig in 22 Stati: indagini in corso per scoprire la causa comune.Continua a leggere

Volkswagen - Richiamo per 679.000 auto Negli auto Negli Usa : La Volkswagen ha avviato un Richiamo negli Stati Uniti: la Casa tedesca ha deciso di intervenire su 679.000 veicoli venduti in America dal 2011 a oggi per un problema elettrico sul blocco di accensione. Un guasto elettrico per le auto con cambio automatico. Secondo le informazioni diffuse non sono stati segnalati incidenti con feriti a causa di questo problema. Sui modelli con cambio automatico e freno a mano meccanico (e prive di sistema ...

Antibiotici - in Italia il 50% usato Negli allevamenti : è allarme farmaco-resistenza : E’ allarme farmaco-resistenza in Italia dove il 50% del consumo degli Antibiotici avviene negli allevamenti di polli, tacchini e suini. Un abuso che ha diffuso il problema dell’antibiotico resistenza nel settore animale. E’ quanto emerge dai dati del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza presentati in uno studio del Policlinico Gemelli, pubblicato sulla rivista Igiene e Sanità Pubblica, da cui emerge ...

Negli Usa verrà costruito un ponte da 87 milioni di euro solo per gli animali : Il ponte si chiamerà "Wildlife Crossing at Liberty Canyon", sarà largo 50 metri e ricoperto da una selva di alberi e arbusti così che consentirà alla fauna di attraversare in sicurezza l'autostrada sottostante.Continua a leggere

Esportazioni Made in Italy : aumento record del 46% nel 2019 per il pecorino sardo Negli USA : “Non c’è solo George Clooney ad apprezzare il pecorino negli Stati Uniti dove le Esportazioni Made in Italy del tipico formaggio volano con un aumento record del 46% nel 2019“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno. “Appare quindi giustificato – sottolinea la Coldiretti – l’interesse economico da parte del famoso attore, due volte premio Oscar, che ...

Sigarette elettroniche associate a grave e misteriosa malattia polmonare : 100 casi Negli USA : Le Sigarette elettroniche potrebbero essere responsabili di una grave malattia polmonare che ha colpito un centinaio di giovani pazienti negli Stati Uniti. Lo hanno comunicato i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), il principale organo che si occupa di sanità pubblica negli USA. Non ci sono ancora conferme e le indagini sono in corso.Continua a leggere

Il piano di Elizabeth Warren contro le sparatorie Negli Usa : La senatrice democratica del Massachusetts e candidata alle presidenziali del 2020 Elizabeth Warren (foto: Alex Wong/Getty Images) Solo nel 2017, negli Stati Uniti, circa 40mila persone sono morte a causa delle armi da fuoco. La senatrice democratica del Massachusetts Elizabeth Warren, che si è candidata alla presidenziali del 2020 ed è nota per le sue battaglie contro lo strapotere di Wall Street, ha promesso di ridurre questo numero ...

Ginnastica artistica - nuovo scandalo abusi Negli Usa : Maggie Haney accusata di maltrattamenti - è la coach di Hernandez e McCusker : Un nuovo scandalo abusi sconvolge la Ginnastica artistica statunitense: Maggie Haney, allenatrice di riferimento del movimento americano, è sotto inchiesta per abusi verbali ed emotivi perpetrati nei confronti di giovani atlete. A rivelarlo è la testata OC Register che è venuta in possesso di alcune e-mail di USA Gymnastics. Le accuse sono molto gravi, Haney è infatti accusata di aver minacciato, maltrattato e molestato alcune ginnaste ...

Mistero Kammler - il nazista "atomico" che sparì Negli Usa - : Vittorio Macioce Ci sono sei versioni sulla morte della SS che studiava la bomba. Senz'altro non si suicidò L' unica cosa certa è che non è morto nel bunker di Praga nel maggio del 1945. Non si è suicidato come il Führer con un colpo di pistola alla tempia e neppure con il cianuro. La storia del «generale del diavolo» è ancora aperta, non finisce con un atto di giustizia, non ci sono tribunali, ma racconta la vittoria della ragione ...

Kurbo - l'app che fa dimagrire i bambini : è polemica Negli Usa : Lanciata il 13 agosto da Weight Watchers per teen-ager tra gli 8 e i 17 anni, ha già sollevato le critiche di genitori ed esperti di alimentazione. "Rischia di indurre disturbi alimentari"

Beautiful - risultato storico Negli Usa : merito di Hope e Steffy : Beautiful: dopo 32 anni record di ascolti in America grazie alle vicende di Hope e Steffy Beautiful è senza dubbio una delle soap opera più seguite e amate dagli italiani. In onda dal 23 marzo del 1987, la serie americana ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell in Italia va in onda, invece, […] L'articolo Beautiful, risultato storico negli USA: merito di Hope e Steffy proviene da Gossip e Tv.

Beautiful - news USA : come vanno gli ascolti Negli Stati Uniti? : Per una volta le nostre news dagli Stati Uniti non riguardano le vicende di Beautiful da noi ancora inedite, ma difficoltà tecniche per i telespettatori americani nel riuscire a vedere in video le vicende di casa Forrester! Tutto è iniziato a luglio quando, in molte aree degli Stati Uniti, i canali del network CBS sono Stati oscurati a causa di uno strappo tra la rete televisiva e il partner per abbonati AT&T, che distribuisce il segnale in ...