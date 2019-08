Bobo Vieri - vacanze da bomber con Costanza e Stella : Gli anni di follie e sregolatezze se li è lasciati alle spalle, Bobo Vieri ha messo la testa a posto ed è un marito modello per Costanza Caracciolo e un papà affettuoso con la figlia Stella, come dimostrano le foto della loro vacanza a Formentera pubblicate dal settimanale Gente. In acqua gioca con le sue donne, scherza con la piccolina, le insegna a nuotare e non ha occhio che per lei. Costanza, a 9 mesi dal parto, ha recuperato una forma ...

Tiki Taka : confermata Wanda Nara - arrivano Bobo Vieri e Antonio Cassano : Wanda Nara - Tiki Taka Con il campionato di Serie A 2019-2020, tornerà anche Tiki Taka. Condotto ancora una volta da Pierluigi Pardo, il programma calcistico inaugurerà la nuova stagione – di ritorno su Italia 1 – con uno speciale domenica 25 agosto in prima serata a partire dalle 21.30. Questa non sarà però l’unica novità degna di nota della trasmissione. Oltre alla riconfermata Wanda Nara, procuratrice sportiva del ...

Intervista : Bobo Vieri – «Vi racconto la mia vita da bomber meravigliosamente normale tra musica calcio e famiglia» : «La mia è una vita da bomber meravigliosamente normale, non credere ai gossip e alle parole degli invidiosi capito?». Bobo Vieri, superstar del calcio mondiale ed uno dei miglior attaccanti al mondo, classe 1973, descrive così sorridendo la sua nuova vita da padre accanto alla compagna Costanza Caracciolo, tracciando un bilancio dei suoi successi sportivi umani e professionali. Appese le scarpe al chiodo, ma solo a livello agonistico, Bobo è ...

Costanza Caracciolo a Bobo Vieri tua figlia sarà orgogliosa del suo papà : Christian Vieri ha compiuto 46 anni e la compagna Costanza Caracciolo dedica parole piene d’amore: «Tua figlia sarà orgogliosa del suo papà». La coppia si trova a Jesolo per il “Bobo Summer Cup”. Sul suo profilo “Instagram”, Costanza Caracciolo scrive: «Volevo dirti pubblicamente quanto sono orgogliosa della persona che sei. Molte persone non ti conoscono e a volte si basano solo sul tuo lato giocoso e frivolo che spesso mostri, altre non ti ...

Bobo Vieri - i romantici auguri di Costanza Caracciolo : «Tua figlia sarà orgogliosa del suo papà» : Christian Vieri compie 46 anni e la compagna Costanza Caracciolo - che gli ha appena regalato la gioia di diventare padre della piccola Costanza - gli dedica parole piene d'amore: «Tua...

L’amore di Costanza Caracciolo per Bobo Vieri : “Non potevo avere di meglio accanto a me” : In occasione del suo 46esimo compleanno, la ex Velina ha rivolto a Christian Vieri, suo marito dalla scorsa primavera e padre di sua figlia Stella, un messaggio pieno d'amore: "Starti accanto non è poi così facile, ma quando decidi di far brillare qualcuno o qualcosa, ci riesci in modo incredibile".Continua a leggere

L’Uomo del giorno – Christian Vieri - il ‘bomber’ per eccellenza : e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone : La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, ...

Bobo Vieri - video The chance/ Nuova vita da dj - ecco il primo singolo dell'ex bomber : Dato l'addio al calcio, Bobo Vieri ha iniziato l'avventura da dj: pubblicatoil suo primo singolo The chance, ecco il video del brano.

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : Diletta Leotta - Barbara D’Urso e Bobo Vieri stasera su Rai 2 : Nuovo appuntamento con lo show condotto dal giornalista Enrico Lucci. Gli sfidanti di stasera saranno Diletta Leotta, Barbara D’Urso e Bobo Vieri.