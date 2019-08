Muntilbano e la crisa di guberna Montalbano e la crisi di governo

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Era pumeriggio nultrato etrasì in commissariatu dovi non vulava na musca macari eri augusto. Nell’opino spatio campiggiava un tilivisori al plasmon che Galluzzo aviva fattu mittiri per vidiri le partita della nazionala. Ma ura eri prugrammata su Lasetti e c’ira Ciccio Mentani che dal su mitro e cinquanni non finiva di livari acque da tirra.: “Catarelli, ma che successe?”. Catarelli: “Ninte dutturi, ci stavi la maratoni Mentulani: stasira il prisidenti dici na palabra sulla solviziona de lade”. M: “Ah, stammo frisca”. C: “Viramenti io mi stavi a sdilinquare dal cavudi”. M: “Mannami Galluzzo dintra il meo officio”. C: “Mantinenni Cillenza”.trasì nel su offcio e si feci la crucia mancina: c’ira il Kilimangiara de carta da firmari. Bussarana alla purta: era Galuzzo. M: “Assitata”. Galluzzo: (che non guadavanegli ocula): ...

