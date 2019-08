Chef italiano morto a New York | la procura apre un' inchiesta | «Vogliamo capire cosa è

Morto lo Chef italiano scomparso a New York : Valeria Robecco Zamperoni trovato cadavere in un ostello del Queens. Da sabato non si trovava più New York - Famiglia, amici e colleghi hanno sperato fino all'ultimo. Purtroppo, Andrea Zamperoni, 33enne chef del prestigioso ristorante Cipriani Dolci di New York, scomparso da domenica scorsa, è stato trovato Morto. Secondo fonti della polizia della Grande Mela, citate da Abc, il corpo del giovane originario di Casalpusterlengo, in ...

Andrea Zamperoni morto - “il corpo ritrovato in un ostello a New York”. Lo Chef italiano del ristorante Cipriani era scomparso da sabato : Lo chef italiano di Cipriani Dolci, Andrea Zamperoni, è stato trovato morto. Lo ha reso noto lo stesso ristorante di New York per il quale il 33enne lavorava: “Con tristezza abbiamo appreso che Andrea Zamperoni, un amato e rispettato membro della squadra Cipriani da molti anni, che era scomparso domenica, è stato trovato morto”, si legge in una dichiarazione alla Nbc. Il suo corpo, scrivono i media americani, è stato ritrovato al ...

Chi è Andrea Zamperoni - lo Chef italiano scomparso a New York : Andrea Zamperoni, lo chef italiano scomparso lo scorso sabato 17 a New York, lavorava per la nota catena di ristoranti Cipriani da 11 anni. L'anno scorso il trasferimento negli Stati Uniti, proprio nella “grande mela”, sulla 74th Street a Woodside, nel Queens, per occupare il ruolo di capo chef in uno dei punti Cipriani più importanti, quello all'interno della Grand Central Terminal di Manhattan. Zamperoni vive nel suo appartamento da solo, il ...

La misteriosa scomparsa dello Chef italiano del Cipriani a New York : Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, l'italiano capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal di New York. Lo scrive il New York Post che cita la polizia e i colleghi del 33enne che vive a Woodside, nel Queens. E' stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato sera dopo aver finito il turno, ha riferito il direttore del ristorante. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia ...

