Zingaretti | governo di svolta | se non ci sono condizioni si voti “Scelta non facile”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) "Abbiamo rappresentato al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova per dare vita ad unnel segno della discontinuità politica e programmatica". Il segretario del Pd, Nicola, ha riassunto così la posizione espressa dalla delegazione del suo partito nelle consultazioni al Quirinale sulla crisi di."Per noi - ha spiegato - non si tratta di una scelta facile anche a causa dell'eredità pesante che ci ha lasciato il precedentee della distanza politica che ci segna con alcune forze, in particolare il M5S, protagonista dell'esperienza delConte. Ma siamo preoccupati per le difficoltà enormi della nostra economia, per la crescita di molti indici di diseguaglianza sociale, di un tessuto imprenditoriale in gravi difficoltà, e un grave isolamento ...

AnnaAscani : In #direzionePD abbiamo votato all’unanimità un documento che dà a Zingaretti un mandato forte nella trattativa. G… - pfmajorino : Un ottimo #Zingaretti ottiene all'unanimità il mandato e il sostegno dalla direzione. Ho votato l'ordine del giorn… - MonicaCirinna : Se deve essere un nuovo governo la parola ‘nuovo’ è quella che deve predominare. Quindi discontinuità totale, perso… -