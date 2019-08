Serie A | le scommesse degli appassionati | Juventus favorita per lo scudetto | sorprese per

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Vincente campionato Gli scommettitori Eurobet hanno già incoronato lacome regina del campionato. Il 62% ha scelto i bianconeri, addirittura in rialzo del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (allora la percentuale era del 56). Il gap rispetto alle concorrenti è molto ampio e fa registrare un cambio di gerarchie sul podio delle previsioni. Oggi abbiamo l’Inter (18%, raddoppio netto rispetto al 2018) al secondo posto e il Napoli (16%) al terzo; lo scorso anno a inseguire c’erano Napoli (14%) e Milan (crollato dall’11% al 2%). Come i rossoneri, anche la Roma ha perso credibilità ed è passata dal 7% allo 0,25% delle puntate. Da notare come laha raccolto la maggior parte del gioco nella seconda settimana di luglio, quando era prossima all’acquisto di de Ligt e le avversarie sembravano totalmente in stallo. L’Inter è invece la squadra che ottiene ...

CalcioWeb : #Scommesse #SerieA, dallo scudetto all'esonero di Sarri ?? dal capocannoniere alle retrocesse: le giocate degli uten… - filip74111 : @bandaroja25mayo Ad oggi nelle rose under 19 di tutte le squsdre di serie a che ha la certezza di sfondare è Esposi… - infobetting : Udinese-Milan: formazioni, quote, pronostici, Giampaolo a caccia di gol -