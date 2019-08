Rakitic Juventus | ecco la formula studiata dalla Juve per il croato

Calciomercato Juventus - Palmeri : 'Paratici vorrebbe Suarez - Rakitic e Dembelé del Barcellona' : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Fabio Paratici, infatti, è volato a Barcellona e sta trattando alcuni giocatori del club blaugrana, come riporta il noto giornalista di Tuttomercatoweb Tancredi Palmeri. La Juventus e il Barcellona hanno bisogno di smaltire alcuni giocatori delle proprie rose e starebbero lavorando per alcuni scambi sorprendenti. Paratici avrebbe proposto al club catalano uno scambio ...

Juventus - Tuttosport : 'Il Barcellona avrebbe proposto lo scambio Rakitic-Emre Can' : Il mercato potrebbe regalare altri importanti acquisti gli ultimi 11 giorni di trattative: in particolar modo le società che sembrerebbero più attive sono quelle di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. I bianconeri sono soprattutto impegnati nelle cessioni, per alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e per cercare di sistemare il bilancio, provato da pesanti investimenti (su tutti quello riguardante il difensore De Ligt ...

Juventus - non ci sarebbe nessuna negoziazione con i blaugrana per Can e Rakitic : La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per sfoltire la sua rosa. I nomi in uscita restano quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. La Juve, nella persona di Fabio Paratici, qualche giorno fa è stata a Barcellona per parlare di molti giocatori. Le parti hanno discusso dei vari Daniele Rugani, Ivan Rakitic e Emre Can, ma non sarebbe nata nessuna trattativa per questi giocatori che dunque non sarebbero al centro di nessun ...

Trattativa in corso tra Juventus e Barcellona per lo scambio tra Emre Can e Rakitic : Uno dei punti di forza della Juventus è stata la programmazione, ma in questa sessione di mercato molti progetti iniziali non si starebbero realizzando. La lista dei partenti ad esempio è rimasta quasi invariata, sia per la caparbietà di alcune pedine di rimanere a Torino (vedi Gonzalo Higuain), sia anche perché i giocatori non hanno avuto proposte. L’esigenza di snellire l’organico unitamente alle preferenze di Maurizio Sarri sarebbero i motivi ...

Calciomercato Juventus : contatti con il Barcellona per Mandzukic - Rakitic e Miranda : Il Calciomercato della Juventus guarda a Barcellona per piazzare due esuberi. I nomi più caldi al momento sul fronte spagnolo sono quelli di Mario Manduzkic ed Emre Can. Entrambi non rientrano nei piani di Sarri per la prossima stagione e sono tentati dall’avventura in Spagna. I blaugrana per provare a convincere Paratici, volato in Catalogna negli scorsi giorni, sono pronti ad inserire negli affari almeno due contropartite. Secondo Corriere ...

