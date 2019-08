Diavolo e gesuiti

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 22 agosto 2019) Roma. Non è fortunato, il preposito generale della Compagnia di Gesù, padre Arturo Sosa Abascal, con le interviste. Anni fa teorizzò che dopotutto non possiamo sapere cosa Gesù disse esattamente, visto che ai suoi tempi “non esistevano i registratori”. Ieri, intervistato al Meeting di Rimini dal men

MariellaLoi : RT @AntonioSocci1: Colui che Bergoglio ha messo a capo dei Gesuiti dichiara:'il diavolo esiste come realtà simbolica, non come realtà perso… - ManuelFulgione : @CEI_news @Avvenire_Nei @VaticanNews @Pontifex_it Ma il Generale dei Gesuiti vuole una nuova scissione nella Chisa… - nicolacarmosino : RT @AntonioSocci1: Colui che Bergoglio ha messo a capo dei Gesuiti dichiara:'il diavolo esiste come realtà simbolica, non come realtà perso… -