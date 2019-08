Brasile | brucia la foresta amazzonica L’appello disperato dell’indigena | “Non staremo

Beach volley - World Tour 2019 Gstaad. Menegatti/Orsi Toth : un 17mo posto che brucia. Tra poco Lupo/Nicolai per sfatare il tabù Brasile : E’ un 17mo posto che brucia quello di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono sconfitte 2-0 dalle brasiliane Talita/Taiana Lima, coppia non certo di punta e un po’ “datata” del movimento carioca che elimina le azzurre nei sedicesimi di finale del Major Series di Gstaad. Un altro passo indietro, rispetto ai Mondiali, per il Beach volley azzurro, dopo l’eliminazione al primo turno di Rossi/Carambula nel torneo ...