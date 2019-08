Zingaretti | i 5 punti del Pd per trattare con M5S

Zingaretti ci ripensi - punti solo alle elezioni : Il bomba. Appellativo spesso usato da Beppe Grillo e ripreso, negli anni passati, nel suo blog, da quel Manlio Di Stefano, uomo di punta, oggi, dei 5 Stelle. Il “bomba” - tra i tanti significati “uno che le spara grosse” (ma spingiamo, faticando, per l’accezione positiva) -, è Renzi. Così si è comportato in questa crisi. Da consumato leader. O meglio. Da uno che incorpora alla perfezione ...

Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte<br> o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

