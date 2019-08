Roma Cantiere per la demolizione di un tratto della Tangenziale Est

Roma - Raggi : “Scarti da cantiere nei cassonetti per utenze domestiche : multa di 3100 euro. Avanti con la guerra contro gli zozzoni” : ”Piastrelle, tubi, linoleum, scarti di materiale edile provenienti da un cantiere . Tutto ciò messo in parecchi sacchi che stavano per essere gettati nei cassonetti stradali dedicati alle utenze domestiche , ovvero quelli per cittadini e famiglie. Gli agenti del Nad, il Nucleo ambiente Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno fermato i trasportatori che sono stati costretti a ritirare quanto avevano già scaricare in strada. Oltre ...

Inaugurato il cantiere per l'abbattimento della Tangenziale est di Roma : Un colpo di piccone simbolico, da parte di Virginia Raggi e della presidente del Municipio II Francesca Del Bello, ha avviato il cantiere per l'abbattimento del tratto della Tangenziale Est di fronte alla stazione Tiburtina di Roma . Un cantiere che il quartiere attende da 20 anni e che è parte integrante della riqualificazione della zona avviata con la costruzione della nuova stazione, terminata 8 anni fa, che sulla carta dovrebbe diventare ...

Donna muore investita a Roma in un cantiere della metro C : Una Donna di 55 anni è morta investita nei pressi del cantiere della metro C di piazzale Appio a Roma. Dalle primissimi accertamenti della polizia locale, sembra sia stata travolta da un mezzo che entrava o usciva dall’area dei lavori.Il conducente, un uomo di 41 anni, è stato trasportato in ospedale per gli esami tossicologici. Sul posto per i rilievi la polizia locale dei gruppo Appio. Da accertate la dinamica ...