Pallavolo – Tutto pronto per gli Europei 2019 | l’Italia femminile in partenza per la

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Campionato Europeo: le azzurre inper la Polonia La nazionale italianaè pronta a partire per il Campionato Europeoche si svolgerà per la prima volta in quattro nazioni: Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia dal 23 agosto all’8 settembre. Le ragazze di Davide Mazzanti in serata s’imbarcheranno da Milano Malpensa alla volta di Varsavia per poi trasferirsi in pullman a Lodz, sede della Pool B dove l’Italia affronterà nella prima fase: Portogallo, Ucraina, Belgio, Slovenia e Polonia. Domani le azzurre dalle ore 12 alle 13.30 prenderanno confidenza con il palazzetto di gioco: l’Atlas Arena, capace di accogliere sino a 11300 spettatori. L’impianto polacco evoca dolci ricordi per la nazionale italiana, lì infatti nel 2009 le azzurre festeggiarono la seconda medaglia d’Oro della propria storia ai Campionati. ...

