Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La prima sensazione che si avverte, entrando nel Padiglione centrale dei Giardini delladiper scoprire laMostra internazionale d'arte curata da Ralph Rugoff è quella di un confronto con qualcosa di straordinaria e imprevedibile vitalità. A partire dalla nebbia con cui Lara Favaretto ha avvolto il più iconico luogo della, un fumo che, come tutta la mostra, si può leggere in molti modi. "La cosa più importante per me - ha detto Rugoff ad askanews - è che le opere d'arte mettano in connessione i visitatori con diverse tipologie di idee con le quali non saremmo normalmente in relazione. Diverse tipologie di esperienze, diversi sentimenti, combinazioni di sentimenti. Non importa se l'argomento è difficile, in ogni caso si arriva a qualcosa di più alto".Partendo da questa considerazione si capisce come il titolo della, "May You Live In ...

ilfogliettone : La 58esima Biennale d'arte di Venezia e i suoi Tempi interessanti - - notizieit : La 58esima Biennale d’arte di Venezia e i suoi Tempi interessanti -