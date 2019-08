CdS – Llorente | domani l’entourage a Napoli!

Fonte : forzazzurri

Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'entourage di Fernando Llorente, attaccante spagnolo, attualmente disoccupato, arriverà in quel di Castel Volturno per avviare i primi colloqui ufficiali con Cristiano Giuntoli. Le prime richieste arrivate al Napoli – si legge dalle colonne del quotidiano – sono inaccettabili: lo spagnolo avrebbe voluto strappare un contratto triennale da 4 mln a stagione, condizioni che il club azzurro non prende in considerazione. Giuntoli lavorerà, piuttosto, su un accordo annuale, o magari anche biennale, a cifre sensibilmente ridotte.

