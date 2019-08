Governo | Salvini | ‘confido in saggezza Mattarella’

Crisi di Governo : Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” : Crisi di Governo: Salvini “esecutivo tutti dentro contro di me non ha senso” Matteo Salvini è tra i principali protagonisti dell’attuale fase politica. La Crisi di Governo è una conseguenza della sua azione per certi versi inaspettata. Il segretario della Lega, dopo il voto sulla Tav che ha marcato la differenza di posizione tra i 5 Stelle e la stessa Lega, ha chiesto il ritorno alle urne per poter ridare la parola agli ...

Crisi di Governo - le foto della giornata in Senato : le comunicazioni di Conte - il discorso di Salvini e dei senatori - tra urla - applausi e cartelli : Le foto della giornata chiave per la Crisi di governo e della fine dell’alleanza Movimento 5 Stelle-Lega, dopo 445 giorni: il discorso e l’annuncio delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, gli interventi del ministro dell’Interno Matteo Salvini e dell’ex segretario Pd Matteo Renzi, il dibattito in Aula. Tra le espressioni del capo della Lega, attacchi incrociati, urla, applausi. E cartelli dei dem ...

Crisi di Governo sui social - De Falco diventa virale. E lo spin doctor di Salvini scrive : “Dal Capitano discorso stratosferico” : “Cade il governo M5S/Lega, uno dei peggiori della Repubblica. Da Conte un discorso molto netto contro Salvini. Una valanga tardiva di sassolini dalle scarpe”. L’ex premier Paolo Gentiloni commenta su Twitter le dimissioni del presidente del Consiglio, che nel suo discorso al Senato ha aspramente criticato il ministro dell’Interno, dalla “carenza di cultura istituzionale” fino alla decisione di avere anteposto a ...

Crisi di Governo - Salvini a Conte : "Questa è una balla" : Mentre il premier Conte parla Salvini al suo fianco scuote il capo e commenta: "Questa è una balla proprio". Conte gli...

"Questo Governo finisce qui". Il duello tra Conte e Salvini. La diretta dal Senato : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, il presidente del Consiglio si è cimentato in una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi e in una una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è ...

Crisi - Renzi a Salvini : “Ha fatto Governo con il 17% - non con il 51”. Rivedi l’intervento integrale : “Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Siamo felici che l’esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori” ha ...

“Il Governo qui si arresta” - Conte si dimette e accusa Salvini : botta e risposta velenoso in Senato : Il Presidente del Consiglio ha annunciato la fine del Governo M5S-Lega, puntando il dito contro Matteo Salvini durante il proprio discorso in Senato E’ durato poco più di un anno il Governo formato da MoVimento 5 Stelle e Lega, una coalizione che non è riuscita a portare a termine il proprio lavoro. Valerio Portelli/LaPresse Nella giornata di oggi è calato ufficialmente il sipario, con il discorso del Premier Giuseppe Conte davanti ...

Matteo Salvini risponde a Conte e mette Di Maio spalle al muro. Rilancio in diretta : Governo di scopo : La Lega è per il governo di scopo: finire il lavoro coi 5 Stelle, una "manovra coraggiosa" e poi voto anticipato. Anche se "la via maestra è quella delle elezioni - spiega Matteo Salvini nel suo discorso in Senato, in risposta alle dimissioni annunciate dal premier Giuseppe Conte, - perché niente e

Crisi di Governo - l’intervento integrale di Matteo Salvini in Senato : “Taglio parlamentari e voto” : La sfida di Salvini al M5s arriva nelle ultime battute del suo discorso: “Se volete completare il percorso di riforme intrapreso, noi ci siamo: tagliamo i parlamentari e poi tutti al voto. Altrimenti se volete andare al Governo con il Pd di Renzi, Lotti e Boschi, auguri”. Nel giorno in cui al Senato Giuseppe Conte dichiara definita l’esperienza del Governo M5s-Lega e annuncia la volontà di rimettere il mandato nelle mani di Sergio Mattarella, ...

