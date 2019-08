Ezio Greggio e Romina Pierdomenico | vacanze super bollenti E lei mostra ‘tutto’

Ezio Greggio estate hot - la baby fidanzata Romina Pierdomenico in topless : Dopo quello in macchina, ancora un piccolo incidente per Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio e con lui sul piccolo schermo nell’ultima edizione di “La sai l’ultima?”. Romina infatti durante una giornata al mare è rimasta in topless. Il topless in verità è involontario: la bella showgirl prende il sole sdraiata assieme a Ezio Greggio e per mostrargli qualcosa sullo smartphone abbassa involontariamente la spallina del suo due pezzi, ...

Ezio Greggio presenta la sua Romina : “Uniti dal destino” : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno sul serio e per dimostrarlo hanno scelto "Gente", in edicola da oggi, giovedì 15 agosto, dove posano in esclusiva nella villa affittata a Ibiza, luogo delle loro vacanze, e dove parlano per la prima volta del loro privato. Sul primo incontro: "Iniziammo a chattare sui social - racconta il conduttore di "Striscia la notizia". - Poi fissammo un appuntamento, ma l`incontro avvenne per caso il giorno prima di ...

Ezio Greggio - incidente d’auto con la fidanzata Romina a Ibiza : «I paparazzi non ci hanno aiutato» : Paura per Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico. La coppietta, in vacanza a Ibiza, è stata coinvolta in un incidente stradale, per fortuna con conseguenze non gravi. A raccontare l’accaduto proprio Ezio dal suo profilo Instagram, senza risparmiare critiche ai paparazzi che li seguivano. Lo scontro è stato con una jeep: “Ieri a Ibiza – ha scritto sul social – io e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostra auto e una ...

