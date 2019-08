Elton John dalla parte di Harry e Meghan | «Sento di doverli proteggere | nel nome di Diana»

Elton John difende Harry e Meghan : l'aereo privato per le loro vacanze era il suo - : Roberta Damiata Al centro delle polemiche per aver usato in poco tempo due jet privati, in difesa di Harry e Meghan scende in campo Elton John, smentendo tutte le teorie della stampa Con un lungo messaggio, Sir Elton John, ha difeso Harry e Meghan dai pesanti attacchi della stampa mondiali, dovuti all’uso di due jet privati a pochi giorni di distanza, dopo le loro dichiarazioni di tenere alla salute del Pianeta. Il cantante 72enne ha ...

Madonna canta Elton John con i figli al suo 61° compleanno : pace fatta dopo anni di insulti? (Video) : Madonna canta Elton John alla sua festa di compleanno e sembra tendere una mano al collega dopo una faida durata diversi decenni. La Regina del Pop, ora nei panni della trasformista Madame X che ha ispirato il suo ultimo omonimo album in studio, ha festeggiato il 16 agosto il suo 61° compleanno coi figli, alcuni amici e molti collaboratori (150 ospiti, la maggior parte dei quali pare siano ballerini ed attori del suo prossimo tour Madame X, ...

Elton John - come ha creato «Your song» : Elton John: quante ne sapete su di lui? Chris Roberts le sa tutte. E le ha raccolte in Elton John. Rocket man in immagini, musica e parole (Rizzoli, pagg. 240, 35 €, in libreria dal 10 settembre): è il libro definitivo, con 235 immagini, incluse fotografie rare e finora inedite, per sfidare chiunque a chi conosce più dettagli: dalle prime prove come bambino prodigio al pianoforte alla prima canzone,Your Song, che farà la ...

Elton John : "29 anni fa ero un uomo distrutto - poi trovai il coraggio di chiedere aiuto..." : "29 anni fa oggi ero un uomo distrutto". Inizia così il post che Elton John ha pubblicato su Facebook nelle scorse ore per ricordare l'anniversario di quando ha deciso di smettere con l' alcol. Il cantautore ha aggiunto:Finalmente ho preso il coraggio di dire tre parole che avrebbero cambiato la mia vita: ho bisogno di aiuto. Grazie alle persone generose che mi hanno aiutato nel viaggio verso la sobrietà. Sono eternamente grato.prosegui la ...

Meghan Markle è (davvero) tornata : al gala con Elton John e Beyoncé : Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan Markle alla première de «Il re leone»Meghan ...

Addio alla musica con il concerto di Elton John a Lucca con il palco tra gli spalti delle Mura (video e scaletta) : Il concerto di Elton John a Lucca chiude il trittico di live che l'artista britannico ha pensato per l'Italia in occasione del tour d'Addio alle scene che concluderà nel 2021 dopo oltre 300 concerti. Il suo ultimo live si è tenuto in una location del tutto speciale, quella delle Mura di Lucca, dove l'artista ha preteso di suonare dopo la calata dei Rolling Stones nel 2017 che vi avevano tenuto l'unica data del tour mondiale. La musica ...

In 20mila portano in trionfo Elton John per l'ultima tappa italiana ed europea del 2019 del lungo tour d'addio intitolato "Farewell Yellow Brick Road"

I sogni di Alberto Urso dopo Amici tra Ultimo - Modà ed Elton John : Alberto Urso dopo Amici di Maria De Filippi racconta sogni e desideri per il futuro. Il tenore vincitore del programma TV di Maria De Filippi sogna innanzitutto la Scala di Milano: sarebbe bellissimo per lui esibirsi, un giorni, nel tempio della musica lirica. Cresciuto ascoltando Pavarotti, Bocelli e Domingo, fonti di ispirazioni per Alberto Urso, il giovane talento non disdegna la musica pop contemporanea. Tra i sogni nel cassetto ci sono ...

Elton John all’Eliseo - per lui la Legione d’Onore : L'articolo Elton John all’Eliseo, per lui la Legione d’Onore proviene da ILFOGLIETTONE.IT.