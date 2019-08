Congelare il backstop e siglare l' accordo sulla Brexit La proposta di Boris Johnson

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Il premier britannicoha rinnovato l’appello alla Ue per un “compromesso” sull’di uscita del Regno Unito in una lettera al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Nella lettera a Tusk, BoJo garantisce il suo “personale impegno” sul fatto che il governo “lavorerà con energia e determinazione per raggiungere un, ma esclude che talepossa comprendere il- il freno di emergenza per impedire il ritorno a un confine fisico tra le due Irlande - considerato “antidemocratico e in contrasto con la sovranità” del Regno Unito.La riposta di Tusk arriva in mattinata, via Facebook. “Ilsta a garanzia che una frontiera fisica sarà evitata sull’isola di Irlanda, a meno che e fino a quando venga trovata un’alternativa. Chi ...

