Torres | esordio con vittoria nel preliminare di Coppa Italia | battuto l’Arzachena

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019)conper lanel turnodicontro. Con il risultato di 2-0 i rossoblù del tecnico Mariotti superano gli smeraldini neo retrocessi dalla Lega Pro e ancora a corto di preparazione, in una gara bloccata nella prima fase ma che col passare dei minuti ha fatto vedere buone trame e giocate interessanti da parte dei singoli e del gruppo rossoblù. A sbloccare ci pensa un capolavoro su punizione di Demartis, poco dopo la mezz’ora, a chiudere è il rigore procurato e firmato da Simone Milani a cui il capitano cede la scena per il definitivo 2-0 al 33’ della ripresa. Arzachena che si presenta con una formazione appena assemblata e che prova a partire forte. Al 2′ primo angolo della gara per gli ospiti: sugli sviluppi, di testa, Petronelli manda alto. Con il passare dei minuti laconquista campo e inizia ad imporre il ...

