Spesso le persone non cambiano password nemmeno quando sanno che è stata rubata

Fonte : wired

(Di lunedì 19 agosto 2019) immagine: pixabay Se scopriste che qualcuno vi ha rubato il mazzo di chiavi di casa, con attaccato l’indirizzo di residenza, la prima cosa che fareste sarebbe quella di cambiare la serratura. Lo stesso dovrebbe avvenire con ledopo che si è subita una violazione. Da una ricerca di Google emerge però che molti utenti che nonlanonostante questa siacompromessa. Lo studio condotto da Google è stato fatto basandosi sui dati telemetrici anonimi raccolti da Checkup, un’estensione di Chrome lanciata a inizio 2019 che permette di tenere sotto controllo le, avvisando l’utentequeste vengono violate e di conseguenza non sono più sicure. “Abbiamo analizzato 21 milioni di nomi utente ee contrassegnato oltre 316mila come non sicuri, l’1,5 % degli accessi sottoposti a scansione dall’estensione”, hanno spiegato gli ...

chiru_daniela : RT @frasivolanti: Quel che siamo si esprime spesso nel numero di persone di cui ci circondiamo ma di cui non parliamo male in giro, di cui… - frasivolanti : Quel che siamo si esprime spesso nel numero di persone di cui ci circondiamo ma di cui non parliamo male in giro, d… - Nico6410 : @JTACCMP53 Grazie...questo mi consola perché ho spesso pensato che erano state 'costruite intorno a me' queste pers… -