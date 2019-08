Roberto Poletti e Valentina Bisti | clamoroso cambiamento a Unomattina

Unomattina estate - Roberto Poletti si difende dalle accuse : "Non sono il megafono di Salvini" : Roberto Poletti si difende dalle accuse di essere "mandato" da Matteo Salvini. Il conduttore di Unomattina estate così si difende dalle malelingue. Al Giornale dice che la sua amicizia con il vicepremier non c'entra con il suo arrivo in Rai, che "nella scelta ricaduta su di me c' entri il fatto che

Roberto Poletti e Valentina Bisti. Coruzzi : “Lui a volte è a disagio” : Unomattina, Platinette su Roberto Poletti: “Non è sempre a suo agio” Valentina Bisti e Roberto Poletti, attuali conduttori di Unomattina Estate, stanno macinando alti ascolti con lo storico contenitore mattutino di Rai1, tanto da essersi guadagnati la promozione in autunno. I due sono molto affiatati e il pubblico sembra gradire questa nuova coppia. A parlare di loro è anche Platinette nella sua rubrica Platinette: La tv che vedo ...

Valentina Bisti con Roberto Poletti a Unomattina (Anteprima Blogo) : Saranno dunque ancora Roberto Poletti e Valentina Bisti alla guida di Unomattina anche nella versione autunnale di questa trasmissione che partirà a settembre.La conferma viene dopo gli ottimi riscontri in termini di ascolto dei due giornalisti che stanno guidando la versione estiva del celebre contenitore di Rai1.prosegui la letturaValentina Bisti con Roberto Poletti a Unomattina (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 03 luglio 2019 ...

Roberto Poletti difende il suo sbarco in Rai : «Non so cosa voglia dire sovranismo. Io e Salvini siamo amici che non parlano di Rai» : Roberto Poletti “Non so cosa voglia dire sovranismo, io sono me stesso“. A parlare è Roberto Poletti, il nuovo conduttore di Unomattina Estate (e probabilmente anche da settembre), arrivato in Rai non senza polemiche. Ex direttore di Radio Padania, biografo di Matteo Salvini e inviato nelle piazze per le trasmissioni di Paolo Del Debbio, il giornalista rivendica la sua carriera e nega di essere sbarcato a Viale Mazzini grazie alla ...

Unomattina Estate - il trionfo di Roberto Poletti : il sovranista che sbanca in Rai : Forse è ancora presto per parlare di "Polettismo" come fenomeno, ma di sicuro Roberto Poletti, il neo-conduttore di Unomattina Estate rappresenta un valore aggiunto per l' azienda, il classico Papa straniero che arriva e porta benefici a chi già c' era nel regno sacro del servizio pubblico. A testim