Porto Empedocle | vandali strappano il manifesto di commemorazione ad Andrea Camilleri

Porto Empedocle : fa pipì sul ciglio della strada - al turista multa da 3.333 euro : Cercava di raggiungere la Scala dei Turchi a piedi sotto il sole di mezzogiorno. “Non riuscivo più a trattenerla, stavo poco bene” ha dichiarato Francesco Valori, 51 anni turista romano in vacanza nell’agrigentino multa to dai carabinieri

Porto Empedocle dichiara lutto cittadino per Camilleri - ma il cartello è pieno di errori : Porto Empedocle , paese siciliano che ha dato i natali ad Andrea Camilleri , ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dell'amato scrittore e intellettuale. Ma nel manifesto diffuso dal Comune ci sono gravi errori di ortografia. I fan del papà di Montalbano insorgono sul web. E la sindaca incolpa la tipografia.Continua a leggere

Porto Empedocle - Carola in tribunale scortata dalla Guardia di Finanza. Presidio in solidarietà alla capitana : E’ stata accolta al grido di “Carola, Carola, Carola“. Una vera e propria incitazione, mentre metteva piede sulla banchina di Porto Empedocle (Ag) lasciandosi alle spalle la motovedetta della Guardia di finanza, per il comandante della Sea Watch3, Carola Rackete. Associazioni e cittadini hanno espresso solidarietà anche alzando al cielo le coperte termiche: quelle utilizzate per i soccorsi dei migranti. Ma c’è stato anche chi, ...