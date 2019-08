Favoriti US Open 2019 | tutti i pronostici

British Open 2019 : i Favoriti. Francesco Molinari difende il titolo - ma Rory McIlroy si presenta come uomo da battere : Per la prima volta nella storia del golf, sarà un giocatore italiano, Francesco Molinari, a cominciare la difesa di un titolo Major quando, alle 7:35 di domani, prenderà il via l’edizione numero 148 dell’Open Championship, che fuori dai confini britannici è più conosciuto come British Open. Per la seconda volta si va in Irlanda del Nord, al Royal Portrush Golf Club, che ha atteso ben 68 anni prima di riavere il torneo sul proprio ...