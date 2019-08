Emily Ratajkowski e quella dolce atmosfera di famiglia

“Perfetta”. Emily Ratajkowski non si ferma più : arriva il nuovo scatto senza veli : Il nome autentico, vero, è Emily Ratajkowski ma per molti è solamente Emrata. Per altri ancora basta guardare una foto del suo corpo scultoreo, del suo lato b famosissimo, delle sue curve irreali, per capire di chi si sta parlando. È una delle donne più belle, più desiderate e più sensuali del pianeta e non la smette un attimo di pubblicare scatti roventi sulla sua pagina di Instagram. E per fortuna si è riusciti a bloccare una delle sue ...

Emily Ratajkowski di nuovo nuda su Instagram : Si piace e sa di piacere: Emily Ratajkowski è in perfetta armonia con il suo corpo e non fa nulla per nasconderlo, mostrandosi completamente nuda per i suoi tantisismi followe di Instagram. Ancora un nudo integrale per Emily Ratajkowski, una delle super top model del momento più disinibite. Il suo profilo Instagram è un vero inno al corpo femminile e non è raro trovare immagini sensuali e ammiccanti della ragazza.\\ L'ultima foto ha ...

Emily Ratajkowski posa con i peli sotto le ascelle : "Le donne sono libere di presentarsi come vogliono" : Emily Ratajkowski, in un editoriale pubblicato su Harper’s Bazaar, difende la decisione di posare per un servizio fotografico con i peli sotto le ascelle e di sentirsi comunque super femminile.“Per me, i peli sono un’altra opportunità che le donne hanno di esercitare la loro abilità di scegliere: normalmente mi piace togliermeli, ma ogni tanto lasciarli crescere mi fa sentire più sexy. Non c’è ...

Emily Ratajkowski con le ascelle non depilate - la cover è femminista : “Il diritto di scegliere” : Emily Ratajkowski abbraccia lo statement femminista delle ascelle non depilate, sdoganato anni fa da Madonna, su Harper's Bazaar US. È uno scatto forte attraverso il quale la modella rivendica il diritto di ogni donna di scegliere per sé stessa, a partire dall’immagine da comunicare all’esterno.Continua a leggere

Emily Ratajkowski - foto peli sotto le ascelle/ 'Le donne sono libere di scegliere' : Emily Ratajkowski, foto peli sotto le ascelle su Instagram: il messaggio della modella è per 'Le donne libere di scegliere'

Emily Ratajkowski scrive un saggio profemminismo e si mostra nature : Emily Ratajkowski in versione femminista ha scritto un saggio per Harper's Bazaar e ha scelto di condividere una foto unica che la ritrae con le ascelle non depilate per lanciare un messaggio forte alle altre donne. Emily Ratajkowski ha voluto condividere sul suo profilo un'immagine alternativa di sé per promuovere l'uscita di un suo saggio sul rinomato Harper's Bazaar. Per il famoso magazine patinato, la modella ha scritto un ...

Emily Ratajkowski scatta un selfie con il marito - il web : “Bugiarda” : Emily Ratajkowski condivide un selfie con suo marito ma viene ricoperta di critiche. Gli haters: “Sei una bugiarda. Non capisco perché tu lo abbia sposato”. Poche ore fa, la bellissima e super sexy Emily Ratajkowki ha condiviso un nuovo selfie su Instagram che si è guadagnato un’infinità di critiche gratuite da parte degli haters.\\ Lo scatto in questione la mostra sorridente accanto a Sebastian Bear-McClard, il 31enne con cui ...

Emily Ratajkowski a spasso con il cane a New York - : Ludovica Marchese Emily Ratajkowski fa una passeggiata per le strade di New York in compagnia del suo cucciolo Colombo. La scelta ricade su un outfit casual ma sensuale al punto giusto Portare a spasso Fido è sinonimo di vestirsi come capita? Bene, la risposta è no nel modo più assoluto. Infatti, non si sa mai chi si potrebbe incontrare – la suocera, la collega più odiosa al mondo, il proprio ex e tanti altri individui non graditi – ...

“Un’altra così ed è infarto”. Emily Ratajkowski - un altro dono per i fan : lato b da urlo : Poche cose sono certe nella vita. Tra queste c’è il fatto che Emily Ratajkowski sia una delle donne più belle al mondo. Se il nome non vi dice niente vi possiamo rinfrescare le idee con “Emrata” oppure vi basterà guardare le foto qui in basso. Attenzione però, sono assolutamente da infarto e, complice anche queste alte temperature, perdere i sensi davanti a questa visione non è poi così raro. Non ci credete? Mettetevi alla prova.\\ La ...

Emily Ratajkowski sempre più sexy scatena i follower col suo lato B : “Perfetta” - : Francesca Galici Emily Ratajkowski è una delle top model più amate e apprezzate e anche sui social il suo successo si è consolidato grazie a foto sapientemente condivise, come quelle del suo lato B che non stancano mai i suoi milioni di follower Emily Ratajkowski non smette di stupire e di incantare i suoi seguaci che crescono esponenzialmente giorno dopo giorno. Emrata, così si chiama su Instagram, è bella e sa di piacere. ...

Emily Ratajkowski in posa con il suo cucciolo : "Cosa stai guardando?" - : Ludovica Marchese Emily Ratajkowski, una delle donne più desiderata di sempre, ha condiviso su Instagram uno scatto del suo lato B che sta facendo il giro del web. Ovviamente, ha voluto riservare un punto di vista privilegiato al suo Colombo Emily Ratajkowski non delude mai e, anche questa volta, è riuscita a conquistare il suo fedele pubblico con uno scatto davvero sensazionale. La modella, infatti, ha postato sul suo profilo ...

Emily RATAJKOWSKI/ 'Rivelo solo quello che voglio che la gente sappia...' : EMILY RATAJKOWSKI, la supermodella statunitense si racconta senza filtri: dal rapporto con il suo corpo all'opinione pubblica, ecco le sue parole.

«Welcome Home» - uscita Italia del thriller sexy con Emily Ratajkowski : Sette mesi dopo il debutto statunitense, arriva giovedì 11 luglio Welcome Home, thriller erotico con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Pur essendo un prodotto interamente statunitense, il film è stato girato in Italia, per la precisione a Todi e nella campagna umbra; a dirigere la pellicola è George Ratcliff, che nel 2007 aveva catturato l’attenzione di pubblico e di critica con Joshua, un thriller ...