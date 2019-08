Discorso sulla creatività

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2019) Eccolo qua ispirato e trafelato proprio lui, l’artista. Creatore per eccellenza sempre pronto a scardinare il mondo a suon di, quel concetto incognito, diafano, inafferrabile dalle mille opinabili definizioni. Per uno che pareva intendersene come Sigmund Freud si tratta di “… un tentati

ilfoglio_it : Paradossi fiscali e burocrazia paralizzano e sfiduciano gli artisti. Penalizzati pure i collezionisti - Kmelody_13 : @mipiaceilcumino Quando provavo a convincere il mio ex a leggere un libro sulla toxic masculinity ho dovuto dirgli… - xntgo : @LMiniati @cremino01 Dovrei farti tutto un discorso su come l’educazione sia, in fondo, quell’insieme di regole e a… -