Un papà mette il pannolino pulito al suo bambino e lo fa addormentare | durante la notte

(Di domenica 18 agosto 2019) Questa vicenda è accaduta a Randwick, un sobborgo di Sydney . Undi 36 anni, Eran Eitan, ha preparato il suoper lacambiandogli ile poi lo ha messo nel suo lettino.la, mentre tutti dormivano, ilè esploso rilasciando una sostanza gelatinosa che, a contattato con l’aria, si cristallizzava. Illa mattina si è accorto di quanto era accaduto anche perché ilera in una situazione davvero molto fastidiosa, immerso in questa sostanza gelatinosa. Iltemeva anche che quella sostanza potesse essere nociva e pericolosa per la salute del suo piccolo. Ilsi è rivolto all’azienda produttrice dei pannolini che ha sostenuto che non c’era assolutamente nulla di pericoloso nelle sostanze che compongono ilma non ha dato altre spiegazioni al riguardo.

