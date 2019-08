Salvini | una truffa mandare al Governo gli sconfitti

Boschi risponde a Salvini con una foto in spiaggia : “Io una mummia? Bacioni dal sarcofago” : Maria Elena Boschi risponde via social alle parole del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, che parla di un Paese in mano a un gruppo di renziani. E la deputata del Pd lo fa postando anche una foto al mare con alcune amiche: “Capitan Fracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.Continua a leggere

Salvini non si dimette : “Siamo in mano a una trentina di renziani - non lascio il Viminale” : Matteo Salvini al festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca): “I 5 stelle sono pronti ad andare con Renzi e la Boschi e sono io quello inaffidabile?”. Il leader della Lega: “Non lascio ai compagni la soddisfazione di lasciare il ministero dell’Interno perché fino all’ultimo difenderò l’Italia e i suoi confini con le unghie e con i denti”.Continua a leggere

Elisabetta Trenta contro Salvini : "Mai più con la Lega - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta, è pronto a rifarlo". Detta la linea, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in una intervista a La Stampa in cui spiega che la "politica dei porti chiusi e dei muri che non funziona, serve semmai più Europa". "Ci sono ancora così tant

Marco Minniti attacca Matteo Salvini : "La sua è una crisi di nervi per il Russiagate" : "Il gesto di forza compiuto da Matteo Salvini è stato un gesto di preoccupazione, di paura, di una persona in una autentica crisi di nervi". Marco Minniti, in una intervista a Il Fatto quotidiano, attacca il ministro dell'Interno: "Paura di cosa? Penso che le vicende relative al Russiagate gli abbia

Open Arms - Matteo Salvini subisce Giuseppe Conte : "Via allo sbarco dei minori ma è una tua scelta" : Scontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sui migranti della Open Arms: "Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave", scrive il ministro dell'Interno al premier rispondendo alla lettera del premier: "Darò pertanto, mio malgrado, per quanto di mi

Open Arms - il medico di Lampedusa accusato di referti falsi : "Da pazzi pensare che io faccia una marchetta a Salvini" : “È da pazzi pensare che io possa avere detto che i migranti visitati stanno bene solo per fare una marchetta a Salvini. Io sono un medico, innanzitutto, e parlo con i referti. Se su tredici migranti visitati, che secondo alcuni medici Cisom erano gravi, solo una giovane aveva una otite, cosa posso farci io? Mica posso inventare malattie che non esistono”. Lo ha detto all’agenzia di stampa Adnkronos Francesco Cascio, il ...