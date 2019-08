Par condicio | anche Mediaset abbandona Berlusconi per Salvini?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) “Basta col Capitano“, la parodia del tubetto di dentifricio con tanto di effigie del capo che circola sui social in questi giorni non è forse un caso che coincida con il periodo della massima abbuffata mediatica del leader della Lega. Le tabelle di luglio sul pluralismo politico, da poco sul sito dell’Agcom, documentano un film già visto, ma non per questo tranquillizzante. Non sempre l’autorità monitora e rende pubblici i dati sui vari politici nei telegiornali e nei programmi informativi: l’ultima volta era accaduto (tranne che nello stretto periodo preelettorale di maggio) a febbraio. Un lavoro che in realtà andrebbe svolto tutti mesi per poter correggere e sanzionare le “impar”che si nascondono a voltedentro un apparente pluralità di rappresentazioni (ad esempio lo spazio parcellizzato degli interventi di vari esponenti di un partito, ...

