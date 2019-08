Open Arms:migranti usati per propaganda

Al 17esimo giorno in mare senza aver avuto l'ok a sbarcare i 107che sono rimasti a bordo, l'ennesimo tweet di denuncia della. "Giorno 17. Miserabile.Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani'senza nome'e volontari come ostaggi per farexenofoba e razzista.Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del dolore",spiega il tweet. La nave è sempre davanti a Lampedusa. Nei giorni scorsi, sono sbarcati solo 40, compresi i 27 minori scesi su sollecitazione del premier Conte.(Di domenica 18 agosto 2019)