Libero | L’estate degli infortuni di lusso Amichevoli e tournée presentano il conto

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) La stagione calcistica deve ancora cominciare, oppure è appena iniziata, e i big dei club europei sono tutti infortunati. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Ma ci sono anche Alisson Becker, Neymar, Alexis Sanchez. Mentre Ronaldo dovrebbe farcela. E’di, scrive. Eppure il precampionato, in teoria, oltre che a perfezionare schemi e tattiche dovrebbe servire proprio a preparare al meglio i calciatori. Proprio per evitaredurante l’anno. “Ma tranel bel mezzo del ritiro ednei luoghi più improbabili (con il risultato di passare più tempo in aereo che in campo a lavorare), il compito di allenatori e preparatori atletici si fa molto più complicato”. E così, legiocate tra Usa e Asia, se sono un’occasione per far entrare denaro in cassa, diventano dannose per i giocatori, che spingono ...

SamuelGiove : RT @SamsTravelVlog: Anche questa settimana non uscirà nessun video! ?????? Mi sto godendo l’estate e nel mio tempo libero non ho voglia di ed… - SamsTravelVlog : Anche questa settimana non uscirà nessun video! ?????? Mi sto godendo l’estate e nel mio tempo libero non ho voglia d… - ladramarmellate : RT @FigliodiThor: Questa scena merita tutto il film. Immaginare Harry che passa l'estate col suo padrino, felici in una casa di campagna..… -