I Tutor tornano in funzione Controesodo a rischio multe

Tornano i Tutor nelle autostrade - controesodo a rischio multe : I tutor saranno rimessi in funzione. È questo l'esito della sentenza della Cassazione che ha ribaltato il blocco stabilito in aprile dello scorso anno, quando la società Craft Srl ha intentato causa contro autostrade per violazione del brevetto. La Corte ha ritenuto prive di fondamento le accuse sostenendo che il sistema non ha violato alcuna norma relativa alla proprietà intellettuale. Sarà quindi presto operativa una squadra di operai pronti a ...

