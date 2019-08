Calabria | 45enne sbatte la testa mentre lavora su un trattore e muore

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato poche ore fa ine ha causato il decesso di un operaio di 45 anni che stava guidando un. L'uomo, avrebbe sbattuto lacontro un containerstava facendo retromarcia. Gli altri operai che si trovavano sul luogo, notando quello che era accaduto, hanno immediatamente lanciato l'allarme facendo giungere sul luogo il personale medico, ma nonostante i vari tentativi effettuati per rianimarlo, non c'è stato nulla da fare., incidente sul lavoro:operaio Un operaio di 45 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, sabato 17 agosto, dopo un grave incidente verificatosi sul posto di lavoro. Al momento sono state rese note solo le sue iniziali F.M., l'operaio era residente nel comune di Fuscaldo, in provincia di Cosenza. La vicenda si è verificata in provincia di Reggio, nel cittadina di ...