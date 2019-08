Anziana fa una passeggiata in montagna | trovata morta

Fiumicino : Anziana si allontana per fare una passeggiata - trovata morta nel bosco di Tragliata : Una donna irlandese è scomparsa nel pomeriggio di ieri nella zona del bosco di Tragliata, frazione nel nord del comune di Fiumicino: la 70enne si è allontanata dai familiari per fare una passeggiata ed è stato il mancato rientro a fare scattare l’allarme. Da accertare le cause del decesso e se riconducibili ad un malore. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, i carabinieri, ...

Anziana investita in pieno centro da una ragazza nel Napoletano : gravissima : Donna in fin di vita per un brutto incidente avvenuto poco fa, in via Diaz, al confine tra San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano. Una Fiat seicento guidata da una ragazza ha investito un?Anziana...

Napoli - Anziana denuncia : «Mia figlia vittima di una setta satanica - ha versato 316mila euro dopo avere venduto ville e garage» : «Mia figlia ha urgente bisogno d'aiuto», «sono certa che è vittima di sette sataniche alle quali ha elargito 316 mila euro». È il grido d'allarme di una...

Vasto - dramma in una casa di riposo : 72enne uccide Anziana nella stanza da letto : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorse a Vasto, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ucciso nella sua stanza da letto un'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale ...