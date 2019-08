Zidane | “James è in forma Sono contento sia in rosa Bale resta”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il tecnico del Real Madrid,ha parlato nella prima conferenza ufficiale alla vigilia dell’esordio in Liga contro il Celta Vigo Naturalmente ha risposto anche a domande relative al mercato. Su James Rodriguez, in particolare, sembrerebbe chiaro il suo intento a tenerlo, non si sa se controvoglia o meno, in squadra. Tante le domande sulle deludenti prestazioni del Real nelle amichevoli estive che non hanno accontentato i tifosi e Florentino Perez. “La cosa importante è partire bene con la Liga. Nonpessimista perché il campionato non è ancora iniziato, ciò che conta è lavorare ed andare avanti giorno per giorno” Sul mercato e Neymarha tagliato corto “Penso e parlo dei giocatori che ho, non posso parlare degli altri, voi giornalisti sì” Sul tormentone James Rodriguez il tecnico si è esposto, apprezzando il talento colombiano che fino ad ...

DiMarzio : Verso #RomaRealMadrid, i convocati di Zidane: out James, c'è Bale ? - DiMarzio : #RealMadrid, altro segnale di #Zidane a #JamesRodriguez ?? - CiroP_14 : @ilcalciototale É tattica di Zidane. Fino a l'altro ieri voleva fuori rosa bale e james, ripetuto più volte nelle c… -