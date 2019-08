Tifone Krosa | un morto e 49 feriti in Giappone | caos trasporti

Il Tifone Krosa investe il Giappone : almeno 1 morto - evacuate 580mila persone : almeno un morto e 21 feriti lievi, è il bilancio del passaggio del tifone Krosa nel sudest del Paese: la depressione crea gravi problemi ai trasporti in una vasta area. Il tifone , che è stato declassato a forte tempesta tropicale dall’agenzia meteorologica Giappone se, ha colpito l’isola principale dell’arcipelago, Honshu. E’ accompagnato da venti con raffiche fino a 144 km/h. Un uomo è deceduto, trascinato dalla furia ...

Giappone - arrivato il superTifone Krosa : bloccati i treni “shinkansen” : Il tifone Krosa fa paura al Giappone: al momento non si segnalano danni a persone, ma ci sono forti disagi in quanto diversi operatori di trasporto sono stati costretti ad annunciare riduzioni del servizio proprio nel momento più critico dell’anno, ossia quando la gran parte dei Giapponesi torna a casa nelle città di origine per la festa del Bon, dedicata ai morti, agli antenati, alla famiglia. L’Agenzia meteorologica nazionale ...