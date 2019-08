La corrente spinge a largo 5 giovani | salvati a Viareggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Attimi di paura per cinque ragazzi, adolescenti, spinti aldallae dalle onde di risacca, di fronte al bagno Duilio di: non riuscivano più a nuotare verso riva. Sono statiuna pattuglia della guardia costiera richiamata da grida di aiuto, provenienti sia dal mare sia dall’arenile da parte degli altri bagnanti. Saliti su dei pattini, i militari hanno iniziato a vogare per raggiungere il prima possibile i ragazzi in difficolta’. Un bagnino si e’ perfino aggiunto a nuoto per dar manforte. L’impresa non e’ stata semplice per i soccorritori a causa delle onde che ostacolavano l’avanzata dei pattini di soccorso dei bagni. Poi comunque i soccorritori hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti a riva. Erano esausti e visibilmente impauriti. Al termine del soccorso, rotta la tensione, dalle spiagge e’ partito uno ...

